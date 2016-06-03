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    Симонян: «Ананко – настоящий спартаковец, жаль, что он ушел»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал уход из «Спартака» тренера Дмитрия Ананко.

    – Удивлен новостью об уходе Ананко. Дмитрий Васильевич и «Спартак» посчитали, что нужно так сделать. Это их право. Не зная истинных причин, говорить тяжело. Жаль, что он покидает клуб, настоящий спартаковец, много лет отдал красно-белым цветам.

    – Родионов сказал, что возможно усиление штаба. Может, это звенья одной цепи?

    – Вполне. Ананко в «Спартаке» отвечал за защиту, а в прошедшем сезоне игра в этой линии выглядела не очень сильно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 3 июня 2016, 16:51

      Следующий Титов . А раз он тренировать больше никого не умеет , значит останется без работы.

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