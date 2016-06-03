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    Зуев попал в сферу интересов европейских клубов

    Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Александр Зуев заинтересовал немецкий «Лейпциг» и испанский «Эспаньол». Об этом сообщил агент 19-летнего игрока Михаил Череповский.

    «Действительно, к Александру Зуеву есть интерес сразу у нескольких клубов, в том числе и из-за рубежа. Мне как его агенту буквально недавно звонили представители испанского «Эспаньола» и немецкого «Лейпцига», которые интересовались условиями трансфера Зуева. Однако официальных переговоров мы ни с кем не ведем. Александр является футболистом «Спартака», и он связан с красно-белыми долгосрочным контрактом.

    Вопрос трансфера должен решать клуб. Кроме того, в следующем сезоне у Зуева есть прекрасный шанс стать игроком основного состава, что очень важно для него. На сегодняшний день Александр связывает свое будущее только со «Спартаком», – сказал агент.

    Источник: Известия

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    03.06.2016 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 3 июня 2016, 14:21

      Зуев хорош. Надо оставлять и развивать.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2016, 14:13

      Пусть в основе закрепляется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 3 июня 2016, 14:11

      Цену набил агент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 июня 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть уходит , в европе засветится..да и в Спартаке привыкли своими разбрасываться)

      -4
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