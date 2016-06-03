Малафеев: «Самый запоминающийся период в «Зените»? 2007-08 годы»

Бывший страж ворот «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, какие моменты из его футбольной карьеры запомнились больше всего. Напомним, что голкипер завершил карьеру игрока в минувшем сезоне.



«Самый запоминающийся период в «Зените»? 2007-08 годы. В первую очередь наше чемпионство 2007 года, для меня это, как и для многих, стало грандиозным событием с момента последнего раза, когда «Зенит» выигрывал чемпионат в 1984 году. Завоевать в Раменском те медали в такой борьбе в таких условиях, это дорогого стоило. Я тогда не скрывал эмоций, это была безумная радость: хотелось танцевать, радоваться, обниматься.



Лично для меня это стало настолько ценным, что я даже увековечил эту победу, сделав для себя аналогичную чемпионской медаль, но только из чистого золота. То есть та победа для меня настолько ценная, что остальные наши достижения уже не воспринимались столь ярко и до безумия радостно. Тем более что другие победы «Зенита» были именно следствием мастерства и класса и достигались не в последнем матче и в жесткой борьбе, а за 2-3 тура до окончания первенства. Ну, Кубок УЕФА — это отдельная история, и он, что называется, дорогого стоит. Для меня он был сложен именно не самой последней победой, а всем путем, которым мы шли к этому результату», — рассказал Малафеев в интервью своему официальному сайту.