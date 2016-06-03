Ройс обратился к болельщикам по поводу своей травмы

Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс обратился к поклонникам и отметил, что решение о пропуске Евро было вынужденным и далось ему тяжело. Ройс получил травму приводящей мышцы и не смог подготовиться к чемпионату Европы вместе со сборной Германии.

«Дорогие болельщики! Я решил не упускать возможность и сообщить вам лично о своем повреждении. К сожалению, я травмировал приводящую мышцу в ходе финального матча Кубка Германии против мюнхенской «Баварии».

В течение двух недель мы с врачами немецкой федерации футбола пытались восстановить мою физическую форму, но увы, никакого прогресса мы не добились.

Совместно с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом мы пришли к выводу, что если я приму участие в Евро, то никакой пользы не будет как для сборной Германии, так и для моего здоровья. Сейчас самое главное для меня – как можно скорее восстановиться и вернуться на поле, чтобы помогать добиваться побед «Боруссии» и сборной Германии!», – написал Ройс на своей странице в Facebook.