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    Ходжсон: «Лучше бы мы играли против 11 футболистов»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Португалии (1:0). В первом тайме португальцы остались в меньшинстве после удаления Бруну Алвеша.

    «Я не готов согласиться с тем, что мы сыграли не лучшим образом. Мы выглядели хорошо, были хладнокровны на протяжении матча, но лучше было бы сыграть против 11 футболистов. Я очень доволен тремя победами. В этих матчах мы были далеки от пропущенных голов.

    Я не готов к дебатам о сборной. Нужно, чтобы все футболисты играли хорошо. В каждой игре есть кто-то, кто отлично проявляет себя, и я не готов стоять здесь и критиковать отдельных игроков. Если бы я не был доволен победами против Австралии, Турции и Португалии, то меня вообще трудно было бы порадовать», – сказал Ходжсон.

    Источник: BBC

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    03.06.2016 00:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 3 июня 2016, 07:41

      Вы увидите как англичане перебегают наших стоячих миллионеров!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 3 июня 2016, 04:56

      11 других футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 июня 2016, 00:17

      согласен!

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