Ле Пен: «Если Бензема несчастлив во Франции, то пусть выступает за Алжир»

Член Национального собрания Франции Марион Марешаль Ле Пен прокомментировала слова нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, который раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама из-за того, что, по его мнению, при комплектации состава тренер руководствовался не спортивными, а политическими взглядами.

«Он родился в нашей стране, он получил образование в нашей стране. Благодаря Франции он стал миллиардером, но поведение Бензема нельзя назвать достойным. Если он тут несчастлив, то он может начать выступать за сборную Алжира», – сказала Ле Пен.

За сборную Франции Карим Бензема провел 81 матч и отметился 27 забитыми мячами.