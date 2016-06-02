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    Подольски не хочет быть талисманом команды

    Нападающий сборной Германии и турецкого «Галатасарая» Лукас Подольски признался, что ему не нравится, когда его называют талисманом команды.

    «Я приехал на Евро не в качестве игрушки-талисмана. Это меня унижает. Я провел за сборную Германии более сотни матчей на разных турнирах. Говорить , что я просто талисман – ужасно.

    Мне никогда не было гарантировано место в команде, но у меня есть своя роль. Главный тренер знает, как меня использовать как на поле, так и в коллективе», – сказал Подольски.

    Всего за сборную Германии Лукас Подольски провел 122 матча и отметился 48 забитыми мячами.

    Источник: Bild

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    02.06.2016 19:30
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