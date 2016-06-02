Агент: «90 процентов, что Канга останется в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Гуелор Канга заинтересовал «Црвену Звезду». Агент футболиста Луи Денолле считает, что его клиента все устраивает в «Ростове».

«Дело в том, что в «Црвене Звезде» работает бывший тренер «Ростова» Миодраг Божович. Поэтому он связался со мной по поводу Канга. Но наша позиция с Гуелором сейчас довольно простая – мы готовы рассматривать любое предложение.

Заканчивается контракт через месяц? У нас впереди еще много времени – целый июнь, так что мы не торопимся. Помимо Сербии я получил много предложений из Франции, Бельгии, Греции по Канга, мы держим их в уме.

Однако в «Ростове» его все устраивает – Гуелор будет играть в Лиге чемпионов и он прекрасно знает Курбана Бердыева, с которым хочет и дальше работать. 90 процентов, что Канга останется в «Ростове», – заявил Денолле.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги футболист провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в два с половиной миллиона евро.