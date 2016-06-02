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    Калитвинцев опроверг переговоры с «Динамо»

    Бывший главный тренер «Волги» Юрий Калитвинцев опроверг информацию о переговорах с руководством столичного «Динамо», которое по итогам завершившегося сезона впервые в своей истории покинула российскую Премьер-лигу.

    «На эту информацию могу только улыбнуться. Никакого контакта не было. В принципе, я неплохо знаком с этим клубом, но даже разговоров не было. Рассмотрел бы я предложение «Динамо"? Смысл об этом говорить в сослагательном наклонении? Повторю, никакого контакта не было.

    Сейчас я нахожусь в творческом отпуске у себя дома в Киеве. Предложения поступали из разных стран. Но не было такого, которое меня бы очень заинтересовало», – заявил Калитвинцев.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2016 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 17:47

      Эх, Юра! Вроде неплохой парень был когда-то... А сейчас настолько зомбированный, что за языком порой не следишь. Не позовут тебя сюда... даже в ФНЛ. Копайся у себя в огороде, окучивай молодую бульбочку.

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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 2 июня 2016, 17:34

      нафик надо эму ето динамо

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