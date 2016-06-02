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    Калитвинцев может возглавить «Динамо»

    Известный украинский специалист Юрий Калитвинцев может продолжить свою карьеру в московском «Динамо», которое по итогам завершившегося сезона впервые в своей истории покинула российскую Премьер-лигу. После этого в клубе начались кадровые перестановки: 1 июня спортивным директором «Динамо» был назначен 40-летний Роман Орещук. Именно он настаивает на приглашении Калитвинцева.

    Напомним, ранее Калитвинцев заявлял, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.

    Источник: Matchday.ua

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    02.06.2016 13:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 июня 2016, 18:33

      Скорее брянское или барнаульское, вряд ли масковское потянет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 2 июня 2016, 14:16

      зря вы так. Калитвинцев очень даже не плохой тренер, уж поверте. Пусть сначала 1 сезон себя покажет. А там уже будете сами судить о неудачах хохлов. К тому же у него двойное гражданство. И с ним Сборная Украины молодежка, выиграла Евро 2009. Что показывает как человек умеет работать с молодежью.

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 2 июня 2016, 14:00

      Эй, Динамо - кому!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июня 2016, 13:42

      хохлы же его заплюют

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 2 июня 2016, 13:29

      Есть Игорь Колыванов! У него есть опять в пердиве!

      -1
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      Рейтинг: +113

      df44 2 июня 2016, 13:19

      Самый подходящий

      -1
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