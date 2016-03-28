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    Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

    Известный в прошлом футболист, а ныне безработный тренер Юрий Калитвинцев признался, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.

    «Звонить и напрашиваться – это не мое. Ту работу, которую я делал, если ее оценили, то рассмотрят мою кандидатуру. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Я не уходил от футбола. Я и просматриваю, и общаюсь, и езжу на семинары со стажировками. Хотя практики у меня нет, теории достаточно. Если завтра меня куда-то пригласят – я готов.

    Куда? Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду. Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место», – заявил Калитвинцев в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что Калитвинцев в России играл в составе «Ротора», московского и киевского «Динамо», а также работал в качестве тренера нижегородской «Волги» и сборной Украины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 06:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +46

      electroguide 12 июня 2016, 08:11

      невежда сам футболист получается раз такие у него мысли!!! политики все раздувают, а некоторые личности привносят такие мысли в массы, вот вам два враждующих государства....жить нужно дружно и забыть что ты приезжий и вскоре никто не вспомнит откуда ты, а примут за своего.... а с такими высказываниями вас уважаемый никто с хлебом и солью не встретит. Какие все-таки медийные личности недалекие, у них целые фан-клубы и подражатели и каждое их слово отражается в массах, вот вам и конфликт на уровне обычных нас с вами людей...

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      Рейтинг: +10

      Andrey_Y 18 апреля 2016, 18:58

      А я вот не стану говорить ничего вроде написанного некоторыми. Стоит прочесть внимательно: к нему - русскому, уроженцу Волгограда, у нас долго было отношение как к иностранцу. Вместо того, чтобы считать своим, каким он по сути и был. Наверное, у многих в жизни были подобные впечатления в самых разных местах, и порой для этого есть и не надуманные повод . Тот, кто хотел бы хорошего отношения со стороны соседей, должен быть гостеприимным - и дело не в деньгах, почитайте интервью внимательней :) Хочешь иметь друзей - умей дружить, именно с человеческой точки зрения в первую очередь! В любом случае помню Калитвинцева как очень хорошего футболиста, и остаётся надеяться, что и соседи, и мы будем лучше относиться друг к другу. Вот чего всем нам пожелаю.

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      Рейтинг: +10

      Andrey_Y > Andrey_Y 18 апреля 2016, 19:01

      добавлю: у нас - не везде и не всегда, наверное. Именно с ним так получилось - всякое бывает. Надеюсь, во многих других случаях всё хорошо - опять же прежде всего с человеческой точки зрения.

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      Рейтинг: +10

      Andrey_Y > Andrey_Y 18 апреля 2016, 19:27

      Часто своими неприязненными и нередко бездумными словами мы продолжаем рушить то, что строили наши предки - большую великую страну, где люди уважали друг друга, не приклеивали ярлыков целым народам, и жили дружно в пример нам всем и на зависть "стратегическим партнёрам". Давайте будем им благодарны, будем меньше рушить и больше создавать. Будущее зависит от нас с вами!

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      Рейтинг: +790

      denisov 2 апреля 2016, 18:43

      если предложат работу в России с зарплатой с нулями , которую нам и не счесть, то будет говорить: Всегда мечтал работать "здесь"(имею ввиду клуб).

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 28 марта 2016, 13:45

      Как жаль, как жаль...в нём столько "нерастраченной теории", а у нс как раз тренер у "Зенита" уходит, а Юра не хочет в России работать, вот беда-то))))

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 марта 2016, 13:20

      Играл 2 года в СКА Ростов, неплохой был , правда в паре с Никитиным.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 28 марта 2016, 13:00

      А кто это? размазал г*%но по блюдечку.. "я не сказала "да" милорд, вы не сказали "нет"....

      3
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 28 марта 2016, 12:05

      опять санкции

      1
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 28 марта 2016, 11:00

      Странная двусмысленная запутанная манера у украинцев выпрашивать деньги. Эта манера наталкивает руководство российских клубов на такой же двусмысленный запутанный ответ. Поцелуйте нас в затылок, Юра.

      3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 марта 2016, 09:57

      обиженый

      3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 28 марта 2016, 09:52

      Орагулился в Кукуевском Динамо.

      5
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