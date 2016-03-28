Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

невежда сам футболист получается раз такие у него мысли!!! политики все раздувают, а некоторые личности привносят такие мысли в массы, вот вам два враждующих государства....жить нужно дружно и забыть что ты приезжий и вскоре никто не вспомнит откуда ты, а примут за своего.... а с такими высказываниями вас уважаемый никто с хлебом и солью не встретит. Какие все-таки медийные личности недалекие, у них целые фан-клубы и подражатели и каждое их слово отражается в массах, вот вам и конфликт на уровне обычных нас с вами людей...
Известный в прошлом футболист, а ныне безработный тренер Юрий Калитвинцев признался, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.
«Звонить и напрашиваться – это не мое. Ту работу, которую я делал, если ее оценили, то рассмотрят мою кандидатуру. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Я не уходил от футбола. Я и просматриваю, и общаюсь, и езжу на семинары со стажировками. Хотя практики у меня нет, теории достаточно. Если завтра меня куда-то пригласят – я готов.
Куда? Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду. Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место», – заявил Калитвинцев в эфире телеканала «Футбол 1».
Напомним, что Калитвинцев в России играл в составе «Ротора», московского и киевского «Динамо», а также работал в качестве тренера нижегородской «Волги» и сборной Украины.