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    Защитник «Мордовии» подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

    Защитник «Мордовии» Томас Фибел прибыл в Белград, сообщает MojaCrvenaZvezda. Здесь игрок посетил местный ресторан, пообщавшись с представителями «Црвены Звезды», а затем в сопровождении агента Срджана Еремича прибыл в расположение белградского клуба. Сегодня днем он пройдет медицинское обследование. По его результатам может состояться подписание контракта с «Црвеной Звездой», которой руководит Миодраг Божович. Контракт Фибела с «Мордовией» рассчитан до середины 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 850 тысяч евро.

    В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Фибел провел 17 матчей, в которых отметился голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 12:53
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