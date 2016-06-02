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    Петржела: «Российские игроки не успевали за футболистами сборной Чехии»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Чехии.

    «Не увидел ничего интересного, просто товарищеская игра. Видно было, что сборная Чехии была в лучшей форме, там сейчас хорошие футболисты, много игроков из чешского чемпионата. Это значит, что чехи в футболе на сегодняшний день идут вперед, а россияне за ними не успевают. Нет скорости, ничего, за всем опоздали. В обороне играют до сих пор те же защитники, которые играли еще тогда, когда я работал в «Зените»: Игнашевич, Березуцкий. У них только опыт в чемпионате России, который ничем не поможет, его просто не хватает.

    Дзюба не участвует в комбинациях, он только забивает и играет в штрафной. Мне нравятся молодые ребята, такие, как Шатов. Но видно было, что они провели мало матчей вместе. Надо было больше их ставить в товарищеских матчах», – сказал Петржела.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2016 06:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 июня 2016, 10:40

      Сборная давно постарела и ее пора омолаживать,пока есть время к домашнему первенству мира-иначе не то,что за сборной Чехией,а за сборной Андорры не смогут угнаться!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июня 2016, 09:17

      Разложил все по полочкам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 2 июня 2016, 08:43

      Нашёл пацанов бегать за вами ! -наши игруны только в кассу хорошо успевают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > serhz 2 июня 2016, 09:17

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 июня 2016, 08:16

      Видно было только одно, что наши под бешеными нагрузками играли, в отличии от чехов.

      -1
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