Руни: «Я хочу попытаться выиграть Евро. Мы все на это надеемся»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своей готовности к чемпионату Европы и поделился ожиданиями от выступления команды на турнире.

«Физически я чувствую себя хорошо. Я хочу быть успешным и постараться выиграть трофей. Мы все на это надеемся. Я всегда говорил, что горд играть за свою страну. Это большая честь. Быть лидером команды на этом турнире – важный момент для меня, и я серьезно к этому отношусь.

Я уверен в себе и в команде, мы можем хорошо выступить. Турнир будет трудным, но мы чувствуем, что наш состав позволяет попасть в число лучших команд Европы», – сказал Руни.