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    Агент: «Попов нравится главному тренеру «Сампдории» и готов перейти в Серию А»

    Агент полузащитника «Спартака» Ивелина Попова Марио Спинелли подтвердил, что «Сампдория» проявляет интерес к его клиенту.

    «Ивелин действительно нравится Винченцо Монтелле, и мы уже обсуждали этот вопрос со спортивным директором «Сампдории».

    Официальных предложений не было, однако сам Ивелин готов перейти в Серию А, хотя с нами контактировали и представители других клубов», – сказал Спинелли.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Сампдории» по Попову в размере десяти миллионов евро и хочет получить за футболиста как минимум 12 миллионов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.06.2016 01:12
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 2 июня 2016, 04:51

      На повышение пойдет.

      -2
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