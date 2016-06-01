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  • Ярошик: «Ни чешская, ни российская сборные не добьются успеха на Евро»

Ярошик: «Ни чешская, ни российская сборные не добьются успеха на Евро»

1 июня 2016, 23:45
17

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Чехии (1:2).

«Для сборной Чехии обыграть Россию – очень приятный результат, особенно после разгромного поражения на Евро в Польше и Украине четыре года назад.

Несмотря на то, что в товарищеских матчах игроки на поле часто меняются, тренер пробует новые схемы, некоторые футболисты устали после долгого сезона, для любой команды всегда важно показать хороший футбол и закончить игру с положительным результатом», – сказал Ярошик.

Также экс-армеец поделился ожиданиями от выступления сборных Чехии и России на Евро-2016.

«Мне кажется, что ни чешская, ни российская национальная команда не смогут добиться большого успеха на будущем чемпионате Европы во Франции. Тем не менее я желаю команде Леонида Слуцкого удачи!».

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Чехия Ярошик Иржи
Комментарии (17)
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grand-igor
1464814291
ДАЖЕ ИЗ ГРУПЫ НЕ ВЫЙДУТ
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maior-60
1464814882
Тоже считаю, что ничего путного не покажут. Максимум - выйдут из группы.
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1bear
1464817869
...с такой игрой рассчитывать не стоит даже на выход из группы...
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арейская
1464824159
Судя по вчерашней игре точно не добьются, ни та, ни другая
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Seidu_Dumbiy
1464829988
интересный заголовок с контакта. и чем же Иржи нас(людей обидел)уважаемые админы поменяйте людей в контакте которые строчат новости.больше похоже на : Вы нормальный сайт а в ВК от вас идет жёлтая пресса
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hunta
1464838114
Это была не игра, а разминка...
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Garrincha58
1464845716
игра была равна играли два г-на но одно Г другое говнецо
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ArmyaneVpered
1464847406
А что тут удивительного ? Лол, так и будет же
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Smekaev
1464850041
По поводу результатов любых товарищеских игр: я помню, как перед прошлым евро наши Италию 3:0 вздрючили, только потом из группы не вышли, а Италия чуть ли не до финала дошла. Могу и напутать что-то по поводу Италии или евро - не помню точно год, но в память врезалось именно то, что этот результат был противоположностью успеха команд на турнире. Так что, надеюсь, это был просто спарринг, и, когда наши от нагрузок отойдут, они бегать смогут.
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fakel-vrn
1464880038
всех победим.. наш легендарный кокорин вчера какой гол чеху забил...даже великий месси ..за всю свою величайшую карьеру смог забить чеху только недавно...)
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