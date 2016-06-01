Ярошик: «Ни чешская, ни российская сборные не добьются успеха на Евро»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Чехии (1:2).

«Для сборной Чехии обыграть Россию – очень приятный результат, особенно после разгромного поражения на Евро в Польше и Украине четыре года назад.

Несмотря на то, что в товарищеских матчах игроки на поле часто меняются, тренер пробует новые схемы, некоторые футболисты устали после долгого сезона, для любой команды всегда важно показать хороший футбол и закончить игру с положительным результатом», – сказал Ярошик.

Также экс-армеец поделился ожиданиями от выступления сборных Чехии и России на Евро-2016.

«Мне кажется, что ни чешская, ни российская национальная команда не смогут добиться большого успеха на будущем чемпионате Европы во Франции. Тем не менее я желаю команде Леонида Слуцкого удачи!».