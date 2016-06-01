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    Агент Алвеса: «Ювентус» сделал официальное предложение, но Дани ничего не подписывал»

    Агент защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре может стать игроком «Ювентуса».

    «Алвес ни с кем не подписывал никаких соглашений. Я не знаю, откуда у вас такие сведения. Сейчас у него действует контракт с «Барселоной», рассчитанный до конца следующего сезона. Если мы подпишем что-то, то сообщим об этом прессе.

    «Ювентус» сделал официальное предложение, и его представители встречались со мной, но Дани Алвес пока никакого контракта не подписывал», – сказал агент.

    Источник: Football Italia

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    01.06.2016 23:04
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