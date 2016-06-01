Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «Смотрим с оптимизмом в будущее. Тренерский штаб знает, что делает»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

    «Главный тренер попробовал всех ребят, они находятся под нагрузкой. Не такая быстрая была игра, но смотрим с оптимизмом в будущее.

    Понятно, это тренировочный матч, основное внимание на сборе уделялось физическим кондициям игроков. Видно было, что они были под нагрузкой.

    На результат тоже надо обратить внимание, но основная цель у нас – это эффективная подготовка к Евро. Будем смотреть дальше, тренерский штаб знает, что делает», – сказал Прядкин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 июня 2016, 08:46

      Лучше проиграть чехам но выйти из группы чем выйграть у италии 3-0 и вылететь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2016, 08:14

      Есть оптмисты, а есть дураки,
      Оптимистам с революции доверять не с руки.
      Про 3 беды в россии знает любой балабол,
      Добавим четвёртую - футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 1 июня 2016, 23:16

      Дай бог! В принципе под нагрузками, данный товарняк это нормальное явление.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11