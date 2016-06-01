Мутко: «Постараемся сделать так, чтобы билеты на ЧМ-2018 были по карману российским болельщикам»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что позиция по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков будет сформулирована в ближайшее время.

– Есть ли ясность по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков?

– Мы уже это обсудили, и нам предстоит самим выбрать позицию. В скором будущем сформулируем ее. Поддержка есть – нам пообещали четвертую категорию. Но нам нужно понять, о какой цене идет речь, за что мы будем бороться. Работаем в этом направлении. Согласие от ФИФА есть. В ближайшее время с новым руководством ФИФА урегулируем вопрос цены. Постараемся, чтобы билеты были по карману нашим жителям. Ведь футбол – демократичный вид спорта, необходимо, чтобы все было доступно.