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  • Мутко: «Постараемся сделать так, чтобы билеты на ЧМ-2018 были по карману российским болельщикам»

Мутко: «Постараемся сделать так, чтобы билеты на ЧМ-2018 были по карману российским болельщикам»

1 июня 2016, 17:51
8

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что позиция по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков будет сформулирована в ближайшее время.

– Есть ли ясность по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков?

– Мы уже это обсудили, и нам предстоит самим выбрать позицию. В скором будущем сформулируем ее. Поддержка есть – нам пообещали четвертую категорию. Но нам нужно понять, о какой цене идет речь, за что мы будем бороться. Работаем в этом направлении. Согласие от ФИФА есть. В ближайшее время с новым руководством ФИФА урегулируем вопрос цены. Постараемся, чтобы билеты были по карману нашим жителям. Ведь футбол – демократичный вид спорта, необходимо, чтобы все было доступно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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acer2003
1464793025
Обоадовал, лять((
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benz665
1464793785
В смысле постарается? Охренел чтоли???пусть для россиян спец.цены сделают с учётом своего долбанного кризиса,а иностранцам стараются! Постарается он,как только ума хватило такое сказать
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Тяп-Ляп.
1464793986
Пустозвон ванючий.
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андрей андреев
1464796361
Хотел бы напомнить,что уровень жизни в Москве и Ростове отличается в разы. У нас билеты на 7 команд которые внизу стоят 250 рублей,на 8 верхних 550. И это Восточная трибуна,норм. места. Так что на ЧМ больше 1000 не потянем.
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Tri
1464797002
300 - 400 рублей нормально будет. Но боюсь будут стоить на много дороже...
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Ganymed1
1464799371
да ты сделаешь балабол хренов
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bringing
1464803689
По телевизору посмотрят (думает о бабках,остальное за кадром) (мясо)
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Masteralex
1464804675
Да у нас в стране уже итак всё доступно, доступное жильё, которые хер купишь на одну зарплату, не воруя, доступная медицина, которая будет качественная и без многочасовых очередей, если отвалить бабла побольше, доступное образование, которое без самообучения, даст стране очень много дворников. Зачем нам ещё и доступные билеты на ЧМ?
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