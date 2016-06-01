Брайар: «Во Франции нет расизма»

Государственный секретарь Франции по делам спорта Тьерри Брайар встал на защиту главного тренера национальной команды Дидье Дешама, имя которого в последнее время связывается с расистским скандалом. Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил недавно, что Дешам при составлении заявки на Евро-2016 поддался давлению расистской части страны.

«Здесь не о чем спорить. Нет абсолютно никакого расизма в Федерации футбола Франции. Выбор Дидье Дешама сделан на основе навыков игроков и технических критериев», – приводит слова Брайара L'Equipe.