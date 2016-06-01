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Осужденный сын Пеле возглавил бразильский клуб

1 июня 2016, 10:28
1

Летом 2014 года Эдиньо, который является сыном знаменитого бразильского футболиста Пеле, был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом. Суд приговорил его к 33 годам тюрьмы. После подачи апелляции он остался на свободе на время ее рассмотрения. На днях Эдиньо возглавил бразильский клуб «Агуа Санта», который в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона чемпионат штата Сан-Паулу

В 2006 году Эдиньо просидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками, но тогда адвокаты сумели доказать его невиновность.

Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу, играл на позиции вратаря. Завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в автогонках, в результате которых погиб мотоциклист. В итоге был осужден за убийство, позже его действия были расценены как неумышленное убийство. В 2005 году был реабилитирован.

Источник: ТАСС
Бразилия. Серия А Бразилия
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Schicko_008
1464782310
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