Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте считает Бельгию фаворитом Евро-2016

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте считает сборную Бельгию одним из фаворитом предстоящего Евро-2016, который стартует 10 июня во Франции.

    «На групповом этапе Евро-2016 мы уже столкнемся с одним из фаворитов на победу. У Бельгии много талантливых и молодых игроков. Но я считаю, быть фаворитом на бумаге – это одно, но нужно доказывать свою силу на поле, а мы должны показать не уступаем никому.

    Италия будет пытаться использовать свои сильные стороны. Я выбрал игроков, которые дали мне больше всего гарантий во многих аспектах. Благодарю тех ребят, кто не попал в заявку. Это грустный момент, но я должен был сделать выбор», – заявил Конте.

    Матч Бельгия – Италия состоится в понедельник, 13 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 1 июня 2016, 23:46

      Бельгия - фаворит. Вы, че, курите??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11