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РФС внес существенные изменения в регламент чемпионата

1 июня 2016, 09:15
33

Во вторник состоялся исполком РФС, на котором были рассмотрены и утверждены регламент чемпионата страны на будущий сезон. В нем присутствует несколько важных, по сравнению с предыдущим, изменений.

Появилось исключение, которое позволяет несколько иначе трактовать понятие «легионер». Это по-прежнему футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды РФ по футболу в соответствии с нормами ФИФА. Но в регламенте появилась следующая поправка: «В виде исключения из указанного правила, для выступления (заявки) футболиста в рамках соревнований под эгидой Российского футбольного союза легионером не признается футболист, в отношении которого одновременно выполняются следующие условия: 1) он является гражданином РФ; 2) он не играл ранее за какую-либо национальную футбольную ассоциацию в международном официальном матче категории «А»; 3) в отношении него имеется ходатайство главного тренера основной мужской сборной команды России по футболу о применении данного исключения, а также решением исполкома РФС такое ходатайство удовлетворено; 4) в отношении него уже начата процедура смены национальной футбольной ассоциации в соответствии со ст. 8 Регламента по применению Устава ФИФА или же сроки начала такой процедуры согласованы с Руководством РФС.

Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.).

Согласно проекту документа, повышаются гонорары судей. В частности, гонорар главного арбитра увеличен с 90 до 120 тысяч рублей, помощника – с 45 до 60.

Обозначены даты двух регистрационных периодов. Первый, летний, начнется 9 июня и продлится до 31 августа. А второй, зимний, с 25 января по 24 февраля 2017 года.

Теперь не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (33)
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kykyi
1464762182
Как же теперь Рамзан судей взбадривать будет?
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18JG
1464763882
О, Маурисио можно считать, что теперь не лег, если я правильно понял диспозицию, конечно. p.s. Рамзанчик теперь не будет орать. У чеченов обидка :(
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АртурZaСМ
1464764566
Пункт о смене номера это вот прям то что нужно, прям жизненно необходимое изменение... как будто больше нечего обсуждать...
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Puteec
1464765236
судью на мыло надо а не 120 тысяч
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ljrljr0505
1464765239
а штрафы судьям не предусмотрены за плохое судейство? Или все равно как отсудил. Гонорар вынь да полож....
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Томь вперёд
1464765630
Да уж, смена номера это ооочень важно!
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Legioner-05
1464768119
За судейство взялись бы серьёзно,а то бардак у нас в этой части
Ответить
hjvfybcn
1464771327
закон под Гельермо и Кадырова
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sidul1
1464774173
уберите лимит хапуги,добавьте еще 2 команды в премьер лигу
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ufos73
1464775394
Еще один пунктик, Запретить Гнидеру заходить в здание РФС и на стадионы с "чемоданом", и заносить деньги в кабинеты...
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