РФС внес существенные изменения в регламент чемпионата

Во вторник состоялся исполком РФС, на котором были рассмотрены и утверждены регламент чемпионата страны на будущий сезон. В нем присутствует несколько важных, по сравнению с предыдущим, изменений.

Появилось исключение, которое позволяет несколько иначе трактовать понятие «легионер». Это по-прежнему футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды РФ по футболу в соответствии с нормами ФИФА. Но в регламенте появилась следующая поправка: «В виде исключения из указанного правила, для выступления (заявки) футболиста в рамках соревнований под эгидой Российского футбольного союза легионером не признается футболист, в отношении которого одновременно выполняются следующие условия: 1) он является гражданином РФ; 2) он не играл ранее за какую-либо национальную футбольную ассоциацию в международном официальном матче категории «А»; 3) в отношении него имеется ходатайство главного тренера основной мужской сборной команды России по футболу о применении данного исключения, а также решением исполкома РФС такое ходатайство удовлетворено; 4) в отношении него уже начата процедура смены национальной футбольной ассоциации в соответствии со ст. 8 Регламента по применению Устава ФИФА или же сроки начала такой процедуры согласованы с Руководством РФС.

Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.).

Согласно проекту документа, повышаются гонорары судей. В частности, гонорар главного арбитра увеличен с 90 до 120 тысяч рублей, помощника – с 45 до 60.

Обозначены даты двух регистрационных периодов. Первый, летний, начнется 9 июня и продлится до 31 августа. А второй, зимний, с 25 января по 24 февраля 2017 года.

Теперь не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.