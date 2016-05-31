ПАОК завоевал последнюю путевку в квалификацию Лиги чемпионов

В Греции завершился плей-офф, в котором команды, занявшие в регулярном чемпионате места со второго по пятое, распределяли путевки в еврокубки.

В последнем туре ПАОК сыграл вничью 1:1 с «Панатинаикосом», чего хватило «орлам» для первого места. Команда завоевала последнюю путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

ПАОК, «Ростов», румынский «Стяуа», французский «Монако» и швейцарский «Янг Бойз» стали несеяными в 3-м раунде нечемпионской квалификации турнира.

Сеяными на этом этапе будут «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Голландия), «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция) и «Спарта» (Чехия).

К пяти победителям 3-го раунда в 4-м присоединятся «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Боруссия» М (Германия) и «Рома» (Италия).