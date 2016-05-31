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  • ПАОК завоевал последнюю путевку в квалификацию Лиги чемпионов

ПАОК завоевал последнюю путевку в квалификацию Лиги чемпионов

31 мая 2016, 22:16
11

В Греции завершился плей-офф, в котором команды, занявшие в регулярном чемпионате места со второго по пятое, распределяли путевки в еврокубки.

В последнем туре ПАОК сыграл вничью 1:1 с «Панатинаикосом», чего хватило «орлам» для первого места. Команда завоевала последнюю путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

ПАОК, «Ростов», румынский «Стяуа», французский «Монако» и швейцарский «Янг Бойз» стали несеяными в 3-м раунде нечемпионской квалификации турнира.

Сеяными на этом этапе будут «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Голландия), «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция) и «Спарта» (Чехия).

К пяти победителям 3-го раунда в 4-м присоединятся «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Боруссия» М (Германия) и «Рома» (Италия).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПАОК
Комментарии (11)
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JI e x a
1464722639
что-то я не понял, с 3-го раунда выходит 5 команд, к ним добавляется 4 команды в 4-ом раунде, получается 9, и как дальше??
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алекс88
1464722687
Писец Ростову...шансы 1:199999999
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LesnoyOrex
1464723947
Ростов всем проиграет, но может тогда поборется за выход в группу ЛЕ
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Oneninenine
1464725323
Хм. А причем тут Ростов? Они никак не сыграют между собой в третьем раунде. Даже если и могли, их бы развели. Ибо владелец ПАОКа - генеральный спонсор Ростова. Лучший вариант для Ростова - Аякс. Он уже не торт, но бежит вперёд, что удобно, и имя всё же есть, осталось.
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JI e x a
1464725776
Для Ростова лучшими вариантам будут Андерлехт или Спарта. Уровень примерно одинаковый, если зацепиться за ничью на выезде, можно будет проходить смело.
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JI e x a
1464725831
Но дальше только ЛЕ) Кого сможет пройти Ростов в 4-ом раунде, сложно даже представить)
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Oneninenine
1464726531
А в четвертом нужен Сити или Рома, чтоб запомнились. И со спокойной душой в плей-офф(4 раунд) ЛЕ выходить.
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ivanthebest
1464726702
Нужно 3-ий раунд кровь из носу проходить. Тогда и ЛЕ будет гарантирована и будет возможность попробовать зацепиться за группу в ЛЧ.
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redarmy83
1464727221
ПАОК - братья,вперед!
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