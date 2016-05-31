Варана в составе сборной Франции на Евро-2016 заменит Умтити

Наставник сборной Франции Лоран Блан назвал окончательный состав команды чемпионат Европы-2016. Защитника «Реала» Рафаэля Варана, получившего травму в финале Лиги чемпионов, заменит игрок обороны «Лиона» Самуэль Умтити.
В заявку вошли:
Вратари: Бенуа Костел («Ренн»), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»).
Защитники: Люка Динь («Рома», Италия), Патрис Эвра («Ювентус», Италия), Кристоф Жалле («Лион»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Эльяким Мангала, Бакари Санья (оба – «Манчестер Сити», Англия), Самуэль Умтити («Лион»), Адиль Рами («Севилья», Испания).
Полузащитники: Йоан Кабай («Кристал Пэлас», Англия), Лассана Диарра («Марсель»), Н`Голо Канте («Лестер», Англия), Блез Матюиди («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Ньюкасл», Англия),
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Димитри Пайе («Вест Хэм», Англия).