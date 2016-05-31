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Аленичев продолжит работу со «Спартаком»

31 мая 2016, 17:14
76

Руководство «Спартака» решило оставить в должности главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Специалист будет руководить красно-белыми на протяжении как минимум еще одного сезона. Кроме того, останется на посту генерального директора Сергей Родионов.

Напомним, «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в прошедшем чемпионате России, завоевав право на участие в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что красно-белые вели переговоры с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (76)
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андрей андреев
1464704334
Слава богу,теперь отстанут от Бердыева
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Salamоn
1464704560
Правильно сделали,чего каждый сезон менять тренеров как блядu парней
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Черембас
1464706721
Димон докажет что в нём не ошиблись
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ivanthebest
1464707306
Отлично! Я уверен, в следующем сезоне, при нормальной селекции, Дима покажет результат на порядок лучше и игра будет более солидной и зрелищной. Думаю, не спроста всё так сложилось, т.к. многое для Димы висело буквально на волоске из-за бараньей упрямости Федуна... Сначала попадание в ЛЕ в беспросветной ситуации, потом Ростов и гарантии Бердыеву... Хочется верить что это не просто так, и Дима именно тот тренер при котором мы возьмём уже хоть какой-нибудь трофей)
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lordmrv
1464707778
И правильно, нужно дать возможность. Сэр Алекс с красными дьяволами не сразу чемпионом стал.
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СЛАВА 81
1464708467
Очередной раз облажается.
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VVM1964
1464708976
НУ ВОТ И СЛАВНЕНЬКО , ТЕПЕРЬ НАДО КОНКРЕТНО УСИЛИТСЯ В ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО И ВПЕРЕД !!! И ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕЗОНА НЕ ТРЕПАЛИ ВСЕМ НЕРВЫ ВОЗМОЖНЫМИ ОТСТАВКАМИ .
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АртурZaСМ
1464709357
Решение не на 100% правильное , но все же лучше так чем опять приглашать хз кого хз откуда... Теперь главное провести хорошую трансферную кампанию...
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андрей андреев
1464712049
И что интересно. Я уверен Ростов с Бердыевым будет 1.Спартачи надеются на Аленечева,тоже 1. Ну ЦСКА И зенит по бабкам хотят,ещё 2 первых.Краснодар усиляется,ещё 1.Локо захочет отыграться,тоже претендент. И того-6. Сколько раз говорить-НЕТ МЕСТОВ ,уже всё занято.( А хороший сезон будет,вот и дожили...).Кстати и Урал с Тереком в Еврокубки собрались...
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RussianHorse
1464713908
Эй,физрук,отправь в ФНЛ их днище,как отправил Тулу.
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