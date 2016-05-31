Аленичев продолжит работу со «Спартаком»

Руководство «Спартака» решило оставить в должности главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Специалист будет руководить красно-белыми на протяжении как минимум еще одного сезона. Кроме того, останется на посту генерального директора Сергей Родионов.

Напомним, «Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в прошедшем чемпионате России, завоевав право на участие в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что красно-белые вели переговоры с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.