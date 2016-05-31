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  • Осинькин: «Уверен, что могу работать с «Кубанью», не один день к этому шел»

Осинькин: «Уверен, что могу работать с «Кубанью», не один день к этому шел»

31 мая 2016, 15:59
2

Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Игорь Осинькин заявил, что еще не знает, продолжит ли он работать с командой. Тем не менее, наставник отметил, что он готов и дальше самостоятельно тренировать команду.

– Про Петреску я читал. Если это соответствует действительности, значит, так решило руководство. Хотя у нас вчера Бердыев в двух клубах уже работал. Здесь, когда будет официальная информация, тогда и стоит ее комментировать. Не хочется обсуждать слухи, надо говорить о конкретных фактах.

– Вы останетесь в «Кубани»?

– Пока до сих пор нахожусь в Краснодаре, но продолжу ли работать – еще не знаю. Сейчас этот вопрос решается. Пока мне на мои вопросы не отвечают, впрочем, конкретного разговора с руководством клуба не было. В общем, нахожусь в несколько плавающем состоянии.

– Желание продолжить работу есть?

– Да. Уверен, что я могу работать. Я не один день шел к этому.

– Как можете подвести итог вашего отрезка работы с командой?

– Считаю, что на данном этапе отработал хорошо. В конце концов, у «Кубани» в сезоне было всего шесть побед, из них три состоялись в последних шести матчах под моим руководством. Наверное, это не самый плохой результат. Когда я пришел, у нас была достаточно серьезная психологическая яма. Мы практически не брали очков – первая победа была лишь 11-го марта. Чтобы команда почувствовал свою силу, мы с ребятами провели достаточно большую работу, и я считаю, что мы с ней справились.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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Серёга Краснодарский
1464701715
Если фнл Ваша задача от руководства то действительно справились.
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арейская
1464733478
Да пусть работает, в вылете его вины нет, там успели накосячить другие
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