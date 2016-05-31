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  • РФС утвердил список 33-х лучших игроков Премьер-лиги по итогам сезона-2015/16

РФС утвердил список 33-х лучших игроков Премьер-лиги по итогам сезона-2015/16

31 мая 2016, 14:23
35

Во вторник исполком РФС утвердил список 33-х лучших игроков Премьер-лиги прошедшего сезона. Отметим, что в списке оказалось девять представителей петербургского «Зенита».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Ростов»).

Правые защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Олег Кузьмин («Рубин»).

Правые центральные защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), Андреас Гранквист («Краснодар»).

Левые центральные защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА), Эсекьель Гарай («Зенит»), Баштуш («Ростов»).

Левые защитники: Виталий Денисов («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»).

Опорные левые полузащитники: Алан Дзагоев (ЦСКА), Аксель Витсель («Зенит»), Кристиан Нобоа («Ростов»).

Опорные правые полузащитники: Понтус Вернблум (ЦСКА), Хави Гарсия («Зенит»), Олег Иванов («Терек»).

Центральные полузащитники (под нападающим): Павел Мамаев («Краснодар»), Данни («Зенит»), Роман Еременко (ЦСКА).

Центральные нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Артем Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Ростов»).

Правые нападающие: Халк («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Александр Самедов («Локомотив»).

Левые нападающие: Ахмед Муса (ЦСКА), Олег Шатов («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ахмат Краснодар Ростов Рубин
Комментарии (35)
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vladimir-7
1464695916
Всё верно.
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sour12
1464696569
чёткий список.наверно можно было и сборную так укомплектовать )))
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Percent
1464697289
где Молло ?
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Totti11
1464699340
Лучшие левые защитники: Денисов - не Русский, Жирков - не попал, травма якобы. Кудряшов - лучший, на мой взгляд, левый "выгрызала мяча" - не попал. А где же концепция "лучшие попадают в сборную"???
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Ден 781
1464699554
Вот и сборная Россия :) всем не нашим из списка дать паспорта )
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Mr.Saladi
1464701055
С списком не согласен, расставлены изза успеха клуба в чемпионате, а так в индивидуально есть и более сильные
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Masteralex
1464703774
"исполком РФС утвердил список 33-х лучших игроков" утвердили и утвердили, какой смысл с этим спорить, "исполком РФС" и этим всё сказано
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КАРАТ
1464707711
Вратари Ладыгин вместо Гильерме он от Кубани напускал мячей
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AnTiNeHrEsT
1464712635
В левых защитниках 3й лучший Кудряшов,за то на Евро у нас едут Щеников и Шишкин.
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tanis 29
1464746853
только причем здесь Данни. который пропустил почти половину чемпионата?
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