РФС утвердил список 33-х лучших игроков Премьер-лиги по итогам сезона-2015/16

Во вторник исполком РФС утвердил список 33-х лучших игроков Премьер-лиги прошедшего сезона. Отметим, что в списке оказалось девять представителей петербургского «Зенита».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Ростов»).

Правые защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Олег Кузьмин («Рубин»).

Правые центральные защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), Андреас Гранквист («Краснодар»).

Левые центральные защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА), Эсекьель Гарай («Зенит»), Баштуш («Ростов»).

Левые защитники: Виталий Денисов («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»).

Опорные левые полузащитники: Алан Дзагоев (ЦСКА), Аксель Витсель («Зенит»), Кристиан Нобоа («Ростов»).

Опорные правые полузащитники: Понтус Вернблум (ЦСКА), Хави Гарсия («Зенит»), Олег Иванов («Терек»).

Центральные полузащитники (под нападающим): Павел Мамаев («Краснодар»), Данни («Зенит»), Роман Еременко (ЦСКА).

Центральные нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Артем Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Ростов»).

Правые нападающие: Халк («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Александр Самедов («Локомотив»).

Левые нападающие: Ахмед Муса (ЦСКА), Олег Шатов («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).