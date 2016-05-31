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Карасев: «Дзюба, как мне кажется, не симулянт»

31 мая 2016, 11:16
12

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал эпизод с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который произошел во время игры минувшего чемпионата России с «Ростовом» (0:3).

– Во время матча “Ростов” – “Зенит” Дзюба вас всю игру атаковал. За что?

– На эмоциях. Не говорю, что всегда прав, бывает, и ошибаюсь. Когда пропускаю фол и чувствую, что сделал что-то не то, всегда извиняюсь. По факту прихожу на место и вижу, что человек не симулирует. Есть игроки, которые это дело любят, а есть те, кто упадет, только когда им досталось.

Вот Дзюба, считаю, не из симулянтов. Ему было больно, и к этому добавлялось чувство несправедливости оттого, что не зафиксировали болезненный фол. Я сказал: “Артем, извини, не видел момент”.

– Дзюба – любитель посмеяться. А Розетти говорил, что вам нужно почаще улыбаться на поле.

– Мне это очень сложно, не знаю почему. Родственники с детства мне говорили, что у меня очень серьезное выражение лица, даже в пять-семь лет. И до сих пор это слышу, не только от Роберто. И в УЕФА, даже на молодежном Евро: мол, все здорово, надо только чуть расслабиться, футбол – это же зрелище, шоу! Иногда забываю об этом. Но стараюсь.

– У вас пронзительный взгляд. Пользуетесь им на поле, сверлите нарушителей глазами?

– Да. Мне батя иногда даже говорит: “У тебя очень злобное выражение лица, нельзя так. Посмотри, как в Европе судьи улыбаются”. Но чаще так происходит на подсознательном уровне, а не потому, что я так хочу.

Это какая-то реакция организма.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Карасев Сергей
Комментарии (12)
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Kostas_2011
1464685697
Красавчик!
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Kos77
1464686253
Вся Зенька симулянт
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Kos77
1464686658
В фк "бомжатник" спецподготовка симулянтов. А дэюба лучшее чмо из них
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FanatSerj
1464688483
Вот из за этого "извини, не видел момент” как раз и надо вводить видео повтор. Ну не могут судьи уследить за всеми 22-мя игроками со всех ракурсов. "Извини" это конечно хорошо, но плять это извини только и остается засунуть в непотребное место тысячи или миллионам болельщикам.
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hmelarj
1464689862
а карасёв не судья)))
Ответить
vladimir63
1464691093
да все симулянты ! инеогда даже смотреть противно ! 20 лет назад в футбол играли мужики ! а сейчас девицы ! чуть задели а крику и вою будто оторвали что то !
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vladimir63
1464691147
и не катите балоны на дзюбу ! симулируют ВСЕ !
Ответить
Raider26
1464691283
нет не симулянт, он ДЕБИЛ!
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iuda
1464694952
Вспоминай про взятки и улыбка сама собой проявится
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Финт
1464699082
Хороший судья,все ошибаются
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