Карасев: «Дзюба, как мне кажется, не симулянт»

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал эпизод с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который произошел во время игры минувшего чемпионата России с «Ростовом» (0:3).

– Во время матча “Ростов” – “Зенит” Дзюба вас всю игру атаковал. За что?

– На эмоциях. Не говорю, что всегда прав, бывает, и ошибаюсь. Когда пропускаю фол и чувствую, что сделал что-то не то, всегда извиняюсь. По факту прихожу на место и вижу, что человек не симулирует. Есть игроки, которые это дело любят, а есть те, кто упадет, только когда им досталось.

Вот Дзюба, считаю, не из симулянтов. Ему было больно, и к этому добавлялось чувство несправедливости оттого, что не зафиксировали болезненный фол. Я сказал: “Артем, извини, не видел момент”.

– Дзюба – любитель посмеяться. А Розетти говорил, что вам нужно почаще улыбаться на поле.

– Мне это очень сложно, не знаю почему. Родственники с детства мне говорили, что у меня очень серьезное выражение лица, даже в пять-семь лет. И до сих пор это слышу, не только от Роберто. И в УЕФА, даже на молодежном Евро: мол, все здорово, надо только чуть расслабиться, футбол – это же зрелище, шоу! Иногда забываю об этом. Но стараюсь.

– У вас пронзительный взгляд. Пользуетесь им на поле, сверлите нарушителей глазами?

– Да. Мне батя иногда даже говорит: “У тебя очень злобное выражение лица, нельзя так. Посмотри, как в Европе судьи улыбаются”. Но чаще так происходит на подсознательном уровне, а не потому, что я так хочу.

Это какая-то реакция организма.