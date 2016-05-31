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Якубко: «Словакия сильнее России»

31 мая 2016, 09:06
5

Форвард сборной Словакии Мартин Якубко поделился ожиданиями от выступлений своей команды на Евро-2016. Также экс-игрок «Сатурна», «Москвы» и «Амкара» сравнил свою сборную с российской.

– Победа над чемпионом мира Германией – очень сильный результат. Погода, конечно, была не та, однако условия одинаковы для обоих соперников. Словакия играла хорошо, забивала красивые голы, и я уверен: наши ребята добьются хорошего результата и во Франции.

Я весь цикл был со сборной, видел, как пацаны относятся к работе, и нынешние результаты – логичный итог их труда. Футболисты в прекрасной форме, а эйфории не будет.

– Балахнин заметил, что штаб Слуцкого представляет, как играет Словакия, даже если поменять нескольких игроков. А после Германии подчеркнул: игра вашей сборной не удивила.

– Наверное, ответ на этот вопрос лучше знают российские тренеры. Если же сравнивать футболистов, мне кажется, наш костяк игроков намного сильнее вашей сборной. Все играют за границей в хороших клубах. У России таких исполнителей нет. Ни в коем случае не хочу сказать, что РФПЛ – слабая лига, но, извините меня: «Ливерпуль», «Наполи» или «Милан» – это европейский топ-уровень. И если брать дух команды, то и здесь, на мой взгляд, Словакия сильнее.

– Расклад в нашей группе представляют следующим образом: есть явный фаворит в лице Англии и три приблизительно равных по силам и возможностям сборных.

– Наверное, соглашусь с этим. Но правда в том, что Англия уже не раз не оправдывала свой статус фаворита крупных турниров. Так что по ушам британцы могут получить от любой команды нашей группы (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Словакия Россия Якубко Мартин
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1464676652
У словакии сильнее костяк? Наши вертолёты - это ничтяк
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maior-60
1464677106
Чего гадать? Скоро узнаем.
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STAFOR13
1464677689
все 3команды которые он назвал ниже в рейтинге ФИФА чем Зенька
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kekcilol
1464680746
Милан в нынешнем состоянии далеко не топ-клуб
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алекс88
1464691756
Наши как всегда могут умудриться 4ое место занять в группе
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