Крицюк: «Новое соглашение позволит клубу и мне лично добиться новых успехов»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк доволен тем, что краснодарский клуб выкупил его контракт у португальской «Браги». Новое соглашение футболиста рассчитано до 2020 года.

«Долгосрочный контракт с «Краснодаром» – новый важный этап моей карьеры, и я надеюсь, что он будет не менее, а даже более плодотворным, чем предыдущий.

Верю, что это соглашение позволит клубу и мне лично добиться новых успехов, продолжить развитие и сделать очередной шаг вперед», — сказал голкипер.

Напомним, что португальский клуб получил за трансфер Крицюка 4 миллиона евро.