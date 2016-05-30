Швейцария представила окончательную заявку на Евро

Стали известны имена 23 футболистов, которые в составе сборной Швейцарии поедут на чемпионат Европы.

Швейцарцы на Евро-2016 сыграют в одной группе с командами Румынии, Франции и Албании. Полностью окончательная заявка сборной Швейцарии выглядит следующим образом:

Вратари: Бюрки («Боруссия» Дортмунд), Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Хиц («Аугсбург»);

Защитники: Лихтштайнер («Ювентус»), Джуру («Гамбург»), Эльведи («Боруссия» М), Ланг («Базель»), Родригес («Вольфсбург»), Мубандже («Тулуза»), Шер («Хоффенхайм»), фон Берген («Янг Бойз»);

Полузащитники: Джака («Арсенал»), Бехрами («Уотфорд»), Джемаили («Дженоа»), Фернандеш («Ренн»), Фрай («Майнц»), Шакири («Сток Сити»), Закария («Янг Бойз»);

Нападающие: Эмболо («Базель»), Дердийок («Касымпаша»), Сеферович («Айнтрахт» Ф), Мехмеди («Байер»), Тарашай («Грассхоппер»).