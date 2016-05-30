Малафеев: «Меня звали в МЛС, но в Америку теперь поеду только путешествовать, не играть»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, завершивший карьеру по окончании минувшего сезона, рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

– Мне намного проще выйти из футбола. По большому счету, покинул игру еще два с половиной года назад, когда, по сути, перестал быть действующим футболистом. Хотя и пытался вернуться. Сейчас, как ни странно, стал вставать еще раньше. Хотя, думал, будет наоборот. Теперь надо идти на работу, а перед этим еще и спортом позаниматься. Стало больше времени, у меня много идей до чего руки не доходили раньше. Хочу доучить иностранные языки, получить высшее юридическое образование, путешествовать побольше. Надеюсь, что в хорошем смысле не буду скучать по футболу.

– Каким спортом по утрам занимаетесь?

– Пока это большой теннис, потом тренажерный зал с тренером. Выполняю специальные упражнения, которые позволяют привести в порядок определенную группу мышц. Надо поддерживать себя в форме. Меня приглашали в МЛС. Жена не против, чтобы там поиграл. До конца года должен привести себя в норму. Но я склоняюсь, к тому, что в Америку мы поедем путешествовать, а не играть.