Дмитрий Комбаров: «Легкая, позитивная атмосфера в коллективе – главный козырь сборной России на данный момент»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о сильных сторонах национальной команды.

«Главный козырь сборной России на данный момент? Наверное, легкая, позитивная атмосфера, которая сейчас присутствует в коллективе. Плюс у нас собралась хорошая команда, которая показала, что может играть против любых соперников. Эмоциональное состояние сборной на данный момент очень хорошее.

Мы собрались в сборной не после отпуска, а через два дня после завершения чемпионата, поэтому физические нагрузки воспринимаются легче. Хотя маленькая усталость все равно присутствует, так как мы тренируемся в двухразовом режиме. Двух выходных дней после окончания сезона, чтобы побыть с семьей и чуть-чуть отдохнуть, нам хватило», – рассказал Комбаров.