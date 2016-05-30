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Селезнев: «Думаете, что я подведу команду?»

30 мая 2016, 06:19
2

Нападающий Евгений Селезнев уверен, что заслужил вызов в состав сборной Украины для участия в Евро-2016 во Франции.

«Сложный период? Период как период. Просто такого у меня никогда не было. За полгода многое произошло. Сразу появились и критики, и проявились, как говорится, кто есть кто. Но я не сильно разочарован. У каждого должно быть свое мнение. У меня приоритет – футбольное поле, так как я футболист-профессионал. Я уже высказался по этому вопросу. Пусть каждый остается при своем мнении, а я для себя все решил и понял.

Каждый поступок, который я совершал, я потом анализировал. Если тренеры решили меня вызывать, значит, я подхожу для сборной. Если не подхожу, то я просто уеду. Значит, они видят, что я могу помочь сборной. Если я могу принести пользу команде, то почему нет? Неужели вы думаете, что я подведу команду? Если буду ломать голову над тем, что скажут или не скажут, я просто сойду с ума.

Может, я что-то неправильно сказал на эмоциях, но это уже в прошлом. Но кто меня знает, разве может сказать, что я плохой человек – злой, жадный, скупой или какой-то еще? Все, кто меня знает, не может ни одного плохого слова сказать. Насколько мне известно.

Не думаю, что за меня кто-то ходил и просил. Я читал об этом, но мы же все друг с другом хорошо общаемся и рады друг друга видеть. Где бы кто ни играл – «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Заря», – рассказал Селезнев в эфире программы «Профутбол».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина. Премьер-Лига Украина Украина Шахтер Днепр Заря Динамо К Селезнев Евгений
Комментарии (2)
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Диктор
1464594523
Да нам по хер-чем больше таких как ты в команде-тем меньше ваши шансы на успех.
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sidul1
1464597856
пропал шахтер
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