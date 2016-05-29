Баллак: «Швайнштайгер должен ехать на Евро»

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет полезным для национальной команды на Евро-2016. Напомним, что концовку сезона немецкий футболист пропустил из-за травмы.

«Возникает вопрос, есть ли смысл Бастиану вместе с национальной командой ехать во Францию, но думаю, что он способен помочь команде. Этот футболист не будет готов на 100%, но игрокам вроде него такое позволительно.

Бастиан является незаменимым игроком для сборной, его уважают соперники. Я пойму решение Лева, если Швайнштайгер попадет в финальную заявку, но пропустит первые один-два матча», — сказал Баллак.