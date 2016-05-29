Месси успеет восстановиться к Кубку Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси удачно проходит восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче против Гондураса (1:0).

«Он с каждым днем чувствует себя лучше. Мы делаем ему массаж – так убираем боль в спине. Повреждение Месси не носит серьезного характера», – заявил врач сборной Аргентины Даниэль Мартинес в интервью La Nacion.

Таким образом, Месси успеет восстановиться к старту Кубка Америки. В первом матче Аргентина сыграет против Чили. Поединок состоится 7 июня.