Имя нового главного тренера сборной Италии станет известно на следующей неделе

На следующей неделе сборная Италии узнает имя главного тренера, который возглавит команду после чемпионата Европы. Об этом сообщил глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

«Нам предстоит еще раз все обсудить, и с новым главным тренером мы определимся на следующей неделе. Сейчас я не буду говорить о претендентах», – приводит слова Тавеккио Mediaset Premium.

Напомним, нынешний наставник итальянцев Антонио Конте покинет команду после Евро-2016, перейдя на работу в «Челси».

Ранее появлялась информация о том, что после Конте Италию может возглавить Джампьеро Вентура.