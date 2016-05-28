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Завтра «Кубань» объявит имя нового главного тренера

28 мая 2016, 16:26
10

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что завтра, 29 мая, «Кубань» объявит имя нового главного тренера. Напомним, по итогам нынешнего сезона желто-зеленые покинули РФПЛ.

– Мы не выполнили задачу, не буду говорить, по каким причинам. Все видели результат. Хотел бы сказать, что «Кубань», независимо от ФНЛ, будет развиваться. Сегодня наша основная задача – построить крепкий и эффективный клуб, чтобы решить задачу выхода в российскую премьер-лигу в следующем году. Совместными усилиями мы выстроим работу, которая не позволит нам допустить те ошибки, которые были допущены.

– Есть ли понимание, кто будет играть в ФНЛ, и кто будет тренером?

– Вчера закончился матч с «Томью», сегодня нам сказали о том, что завтра будет названа фамилия нового тренера. Главный тренер будет уже на первых сборах. Мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе и Осинькина. Кто будет играть? Влиять на состав – это прерогатива тренера. С назначением нового тренера будет определен и состав. «Кубань» должна быть сильным клубом. Все переживали за команду в матче с «Томью», в том числе и губернатор. Но это спорт – сегодня было поражение, завтра будут победы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (10)
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maior-60
1464443995
Раньше надо было думать, когда Гончаренко ни за что выгнали. При нем реально боролись бы за еврозону, а не попали бы в глубокую опу. Где те умники из руководства клуба, которые заявляли, что Гончаренко разваливает дисциплину в команде и нужен строгий Кучук? Они как-то ответили за свой непрофессионализм, публичное оскорбление Виктора и фактическое убийство такой крепкой команды? Теперь стали крайних искать: и судья плохой и мяч квадратный. Считаю, что для возрождения "Кубани" необходимо прежде всего разогнать поганой метлой все бездарное клубное руководство и к футболу никого из них впредь близко не подпускать.
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Igorello97
1464445678
Валера
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Jakson Soccer
1464447469
Тренер будет Фнловский
Ответить
koka7751
1464449127
Курбана, давай!
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Бабушка Онопкo
1464451103
Этой помойке ни кто не поможет . Зона йух их ждёт
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Бабушка Онопкo
1464451245
Лахапеды гамасяцкие
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