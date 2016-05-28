Завтра «Кубань» объявит имя нового главного тренера

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что завтра, 29 мая, «Кубань» объявит имя нового главного тренера. Напомним, по итогам нынешнего сезона желто-зеленые покинули РФПЛ.

– Мы не выполнили задачу, не буду говорить, по каким причинам. Все видели результат. Хотел бы сказать, что «Кубань», независимо от ФНЛ, будет развиваться. Сегодня наша основная задача – построить крепкий и эффективный клуб, чтобы решить задачу выхода в российскую премьер-лигу в следующем году. Совместными усилиями мы выстроим работу, которая не позволит нам допустить те ошибки, которые были допущены.

– Есть ли понимание, кто будет играть в ФНЛ, и кто будет тренером?

– Вчера закончился матч с «Томью», сегодня нам сказали о том, что завтра будет названа фамилия нового тренера. Главный тренер будет уже на первых сборах. Мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе и Осинькина. Кто будет играть? Влиять на состав – это прерогатива тренера. С назначением нового тренера будет определен и состав. «Кубань» должна быть сильным клубом. Все переживали за команду в матче с «Томью», в том числе и губернатор. Но это спорт – сегодня было поражение, завтра будут победы.