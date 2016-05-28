Валентин Иванов: «Вопросов к главному судье матча «Томь» и «Кубань» нет»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу главного судьи Виталия Мешкова в ответном матче за место в РФПЛ между «Томью» и «Кубанью» (2:0).

– Как охарактеризуете спорный эпизод?

– У инспектора вопросов нет. Это фол, арбитр зафиксировал его уверенно – еще до того, как мяч попал в ворота.

– Важное уточнение – арбитр Мешков отменил не гол, он зафиксировал нарушение правил в единоборстве за мяч?

– Да, именно так. Нарушение правил произошло до удара, и таких фолов в игре бывает довольно много.

– Фол – за нарушение правил в борьбе на «втором этаже"?

– Да, игрок «Кубани» нарушил правила, положив руки на голову сопернику, не давая тому выпрыгнуть.

– Если ставить точку – и у вас, и у инспектора матча по эпизоду вопросов нет?

– Да, вопросов нет.