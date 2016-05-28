Олег Иванов: «Головину рано играть на Евро-2016? Человеку 19 лет, а не 10»

Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов поделился мнением о перспективах полузащитника национальной команды и ЦСКА Александра Головина на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

– Вы, по большому счету, клон Дзагоева. Больше всего похожи на него по функциям на поле.

– Не соглашусь. У нас есть минимум три игрока, способных заменить Дзагу. Это и Мамаев, и Глушаков, и Головин.

– Ну, Головину рано играть на Евро.

– С чего вы взяли? Человеку 19 лет, а не 10. В таком возрасте люди на ведущих ролях в топ-клубах. Возьмите ту же Францию.

– Вот именно, что на ведущих. А Головин только начинает что-то показывать в ЦСКА.

– Я видел, как парень работает здесь, на сборе. И понимаю, что Головин в основе на Евро – это вполне реально. В сборной 23 футболиста, одинаковые достойные играть в старте.