Игрок «Рубина» желает попробовать свои силы в АПЛ

Полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Лас-Пальмас», признался, что желает поиграть в английской Премьер-лиге.

«Я провел удивительный сезон в «Лас-Пальмасе». Местные болельщики даже организовали фан-клуб в честь меня. Хотел бы остаться здесь, но у клуба есть финансовые трудности, поэтому я вряд ли продолжу играть в Испании.

Вообще, я хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Многие мои знакомые советуют мне перебраться именно туда. Посмотрим, как все получится», – цитирует Вакасо Citifmonline.