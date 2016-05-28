Боли извинился за нереализованный пенальти в матче с «Волгарем»

Нападающий «Анжи» Янник Боли высказал мнение по поводу победы над «Волгарем» в ответном стыковом матче, которая позволила махачкалинской команде остаться в РФПЛ.

«Мы должны воспользоваться своим шансом, сделать правильные выводы и строить планы. Мы вышли из очень тяжелой ситуации, хотя в нас никто уже и не верил. На поле нам было очень трудно. Это же конец сезона, накопилась усталость, которую приходится превозмогать, мы оставили на поле все свои силы, чтобы достичь очень важной для нас победы.

Сегодня я один гол забил. А когда бил пенальти, была уже какая-то психологическая усталость. Возможно, потратил чуть больше времени на разбег, чем следовало бы, и не забил. Хотел бы извиниться перед всеми за этот промах», – сказал Боли.