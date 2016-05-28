Месси получил травму в игре с Гондурасом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в товарищеском матче против команды Гондураса. 28-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи, держась за поясницу.

Сообщается, что в ближайшее время футболист «Барселоны» пройдет медицинское обследование, после чего аргентинские врачи вынесут вердикт о тяжести повреждения.