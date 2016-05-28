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    Месси получил травму в игре с Гондурасом

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в товарищеском матче против команды Гондураса. 28-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи, держась за поясницу.

    Сообщается, что в ближайшее время футболист «Барселоны» пройдет медицинское обследование, после чего аргентинские врачи вынесут вердикт о тяжести повреждения.

    Источник: ESPN

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    28.05.2016 06:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 28 мая 2016, 10:36

      Когда обводит по десять человек, всегда хочу чтоб ногу ему сломали, но смотрю щас и думаю, нет не надо ломать лучших, мы должны радоваться их игре, не важно в какой команде играет, в своей или же вражеской команде..

      Здоровья!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 28 мая 2016, 09:55

      Отгондурасили...

      0
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 28 мая 2016, 09:51

      Приехали..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 28 мая 2016, 09:29

      За неделю отойдет.

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 28 мая 2016, 08:52

      Дай бог ему здоровья. В этом году нужно брать Copa America.

      0
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      Рейтинг: +18

      griezmann_7 28 мая 2016, 08:50

      мало тебе мелочь пузатая

      -2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 мая 2016, 07:11

      На то он и Гондурас, что бы от него страдать.

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