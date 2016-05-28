Самедов: «На Кейна и Варди у нас есть Дзюба и Смолов»

Полузащитник сборной России Александр Самедов вспомнил неудачу команды на чемпионате мира в Бразилии и поделился ожиданиями от участия в Евро-2016.

– После Бразилии я вообще поменял психологию. Или она сама поменялась. Понял, что футбол – прежде всего игра, от которой нужно получать удовольствие. В жизни есть другое, способное причинить гораздо большую боль. Понятно, нельзя оставаться равнодушным – за футбол переживает огромное число людей. Но когда загоняешь себя в психологический тупик, у тебя попросту не получается. Для футбола важна раскованность. А ЧМ-2014 вспоминается, как событие, во время которого мы были психологически очень закрепощены. Так же в итоге и выступили.

– Что значит «психологическая загрузка»? Подходит к Самедову Капелло и начинает грузить, зомбировать, подавлять?

– Нет, я не о Капелло. Говорю конкретно о себе. Только о себе. Я оказался на чемпионате мира! Сказка, мечта, волшебство! Но ходил я там на бумажных ногах, придавленный значением и величием турнира. Словно груз тащил. Не справился психологически – думаю так, спустя время. Хотя реализуй я тот момент в матче с Алжиром, могло отпустить, и все было бы по-другому.

– Хоть что-то заставляет вас думать, что во Франции сборная выступит не так, как в Бразилии? Пусть даже не в плане результата, а в плане игры.

– Опыт. Команда стала опытнее, а это многое значит.

– Опыт – дело хорошее. А кто у нас в команде Бэйл? Кто Варди и Кейн? Кто Гамшик? Вокруг кого все будет вертеться?

– Кейн и Варди – Смолов и Дзюба. Один забил двадцать, другой пятнадцать. Тема забил много голов в Лиге чемпионов, краснодарцы отдавали и забивали в Лиге Европы. Ясно, что Кейн и Варди играют в Англии, а мы в России, но…