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Самедов: «На Кейна и Варди у нас есть Дзюба и Смолов»

28 мая 2016, 01:36
19

Полузащитник сборной России Александр Самедов вспомнил неудачу команды на чемпионате мира в Бразилии и поделился ожиданиями от участия в Евро-2016.

– После Бразилии я вообще поменял психологию. Или она сама поменялась. Понял, что футбол – прежде всего игра, от которой нужно получать удовольствие. В жизни есть другое, способное причинить гораздо большую боль. Понятно, нельзя оставаться равнодушным – за футбол переживает огромное число людей. Но когда загоняешь себя в психологический тупик, у тебя попросту не получается. Для футбола важна раскованность. А ЧМ-2014 вспоминается, как событие, во время которого мы были психологически очень закрепощены. Так же в итоге и выступили.

– Что значит «психологическая загрузка»? Подходит к Самедову Капелло и начинает грузить, зомбировать, подавлять?
– Нет, я не о Капелло. Говорю конкретно о себе. Только о себе. Я оказался на чемпионате мира! Сказка, мечта, волшебство! Но ходил я там на бумажных ногах, придавленный значением и величием турнира. Словно груз тащил. Не справился психологически – думаю так, спустя время. Хотя реализуй я тот момент в матче с Алжиром, могло отпустить, и все было бы по-другому.

– Хоть что-то заставляет вас думать, что во Франции сборная выступит не так, как в Бразилии? Пусть даже не в плане результата, а в плане игры.
– Опыт. Команда стала опытнее, а это многое значит.

– Опыт – дело хорошее. А кто у нас в команде Бэйл? Кто Варди и Кейн? Кто Гамшик? Вокруг кого все будет вертеться?
– Кейн и Варди – Смолов и Дзюба. Один забил двадцать, другой пятнадцать. Тема забил много голов в Лиге чемпионов, краснодарцы отдавали и забивали в Лиге Европы. Ясно, что Кейн и Варди играют в Англии, а мы в России, но…

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Англия Самедов Александр Дзюба Артем Смолов Федор Кейн Гарри Варди Джейми
Комментарии (19)
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mutabor0992
1464390220
Алихан хватит нацвай жевать.
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Lzz
1464394968
а бухаров, как маджукич ?
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vlalvl
1464397644
Самоуверен - значит, обезоружен.
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Romio-xxx
1464398963
Вообще то на Кейна и Варди должны быть путние защитники,а не нападающие!!
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dudarik
1464405791
А супер нап.кокоринье
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464406283
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе.
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Ral13
1464408665
Твоими устами, да мёд пить...
Ответить
Cobold
1464409257
У наших игроков со страху начинается 3.14здёжь. Не облажайтесь хотя бы сильно, а потом трепитесь.
Ответить
glumm
1464414137
наши получше будут
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griezmann_7
1464414598
что но... саша апл в в раз 10 сильнее рфпл
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