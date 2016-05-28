Рэшфорд – самый молодой англичанин, забивший в дебютном матче за сборную

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем дебютном матче за сборную Англии успел установить рекорд. Нападающий стал самым молодым футболистом, которому удалось отличиться в первой игре за национальную команду. В день матча против Австралии Рэшфорду было 18 лет и 209 дней.

Напомним, Англия обыграла Австралию со счетом 2:1. Еще один гол за англичан провел партнер Рэшфорда по клубу Уэйн Руни.