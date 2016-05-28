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    Рэшфорд – самый молодой англичанин, забивший в дебютном матче за сборную

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем дебютном матче за сборную Англии успел установить рекорд. Нападающий стал самым молодым футболистом, которому удалось отличиться в первой игре за национальную команду. В день матча против Австралии Рэшфорду было 18 лет и 209 дней.

    Напомним, Англия обыграла Австралию со счетом 2:1. Еще один гол за англичан провел партнер Рэшфорда по клубу Уэйн Руни.

    Источник: УЕФА

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    28.05.2016 00:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 мая 2016, 08:48

      И по сути никто иной как Ван Гаал в него поверил!а Моуриньо засадет на лавку или в аренду отдадут..

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 28 мая 2016, 06:43

      Еще бы Джонс без травм был и смолинг начал взрослеть и прогрессировать и вообще супер :-)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 мая 2016, 06:31

      Молоток!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 28 мая 2016, 01:45

      Рэш жжет!так держать!рад за таких воспитанников)

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