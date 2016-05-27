Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нету: «То, как водят в России – это катастрофа. Я такого нигде не встречал»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что испытывает сложности на дорогах в России.

    – По городу вы ездите сами? Без водителя?

    – Да. Но то, как водят в России – это катастрофа. Я такого больше нигде не встречал: каждую секунду нужно быть очень внимательным, потому что в любой момент кто-то может выскочить из любой части дороги! И самое страшное, что когда ты к этому привыкаешь, то становится сложнее водить машину в той же Португалии. Например, если в России пересечение двойной сплошной никого особенно не удивляет, то в Португалии такого делать уже нельзя.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 29 мая 2016, 08:34

      Ну ХЗ, где он ездит! Я замечаю на дорогах стало культурнее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 29 мая 2016, 08:32

      Или в Египте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 мая 2016, 23:24

      ты в Турции водить попробуй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 мая 2016, 20:45

      Европа - это большой детский сад. А здесь повсюду взрослые импровизации

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > APchelov 27 мая 2016, 21:33

      Может Европа и детский сад ,но у нас из за таких импровизаций за год около 30000 погибших на дорогах России в этом числе и дети . А то что дети сиротами остаются , так про это и даже не хочется ,не по себе как-то становится. Всем удачи на дорогах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 27 мая 2016, 19:38

      Это точно! Но и понятно. Если в стране столько тупых баранов, то большинство из них реализует свои комплексы за рулём.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 27 мая 2016, 19:20

      Сами охуеваем

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 19:04

      Это не вся проблема Нету, у нас еще и газу поддать могут специально, лишь бы не пропустить никого, хотя нигде в мире такого больше нет! Что поделаешь, водительский менталитет гниловатый у нас.....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 мая 2016, 18:24

      Друг, у нас один принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 27 мая 2016, 18:20

      Ты еще не водил машину в Индии, Египте и Китае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 27 мая 2016, 18:05

      Ты на поле теряешь внимательность постоянно. Так что друга - это тебе тренировка, ну и на пенсии в Португалии будет проще.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11