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    Дзюба: «На тренировках работаем, потом шутим. Сборная России – не зомби»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы-2016. Напомним, что первый матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 11 июня с англичанами.

    «Не до конца еще акклиматизировались. Нормальная рабочая обстановка. На тренировках работаем, потом шутим. До игры еще много дней. Мы не роботы и не зомби. У нас почему-то считают, что мы должны как зомбированные, загруженные ходить.

    Англия – фаворит Евро. Начинать с такого сильного соперника хорошо», – отметил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 13:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +41

      slavikil 28 мая 2016, 02:14

      Дзюба:"для начала мы пожалуй начнём с местных баров а продолжим в уютном ночном клубе с кучей "всякой всячины и конечно же не обойдется без местного кальяна".
      Первый раз обсираться что ли. Опять в матче с великим Уэльсом будем хлопать дверью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      bfg32 27 мая 2016, 18:46

      хоть один бы человек написал,что чего-то ждет от сборной,а только грязью поливать научились.А если нормально выступят начнут говорить "О,да сборная сильна".За сборную всегда нужно болеть,при любых обстоятельствах!!!

      1
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > Зенит оле оле ола 27 мая 2016, 22:53

      Олень,ты!Пусть хоть половина из бомжатни,они страну представляют.Так,что если не хрен по существу написать,то и не хрен комментировать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 мая 2016, 15:34

      ПОСМОТРИМ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ИГРЫ НЕ ХОДИЛИ ЗАГРУЖЕННЫЕ.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 27 мая 2016, 14:19

      с англией ничейку надо отгонять.

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      Рейтинг: +177

      miklos 27 мая 2016, 13:50

      ты уже вчера нашутился по поводу эмери. вся страна обхохоталась.

      2
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