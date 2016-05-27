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    Фоменко: «Если Селезнев нужен «Шахтеру», то почему он не может быть в сборной?»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко высказал мнение по поводу перехода нападающего Евгения Селезнева из «Кубани» в «Шахтер».

    «Одобряю ли я этот переход? Как я могу одобрять или не одобрять, это же решение Евгения. Точно так же его решением было покинуть «Днепр», перейти в другой клуб, потом закончить сотрудничество с ним и вернуться на Украину. Это ж делал не 18-летний мальчик, а взрослый человек, причем осознанно.

    Если он нужен такому клубу, как «Шахтер», почему он не может быть в сборной?», – сказал Фоменко.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    27.05.2016 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 27 мая 2016, 14:25

      "в" Украине!

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