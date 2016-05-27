Балахнин: «Никто никаких крестов на игроках «Ростова» не ставит»

Тренер сборной России Сергей Балахнин, который ранее работал наставником «Ростова», уверен, что невключение футболистов из ростовского клуба в заявку национальной команды для участия в Евро-2016 является вполне логичным.

«На мой взгляд, логично, что ни одного игрока «Ростова» нет в сборной. Все говорят и пишут, что это чисто тренерская команда, и это правильно: она сильна не отдельными игроками, а командной игрой. Выдернуть кого-то оттуда и вписать в нашу схему очень трудно – это основная причина.

Второе – мы, естественно, смотрим на качество отдельно взятых игроков. Я бы не хотел кого-то с кем-то сравнивать. К примеру, тот же Иван Новосельцев может сыграть на чемпионате мира-2018, никто никаких крестов на игроках не ставит», – заявил Балахнин.